В городе Башкирии предупредили о нашествии лис

Жителей Салавата призывают к осторожности из-за нашествия лис.

Источник: Башинформ

Как сообщили в мэрии, животных за последние дни видели сразу в нескольких точках города: на улицах Бекетова, Октябрьской и Бочкарёва. Начальник управления ГО и ЧС Радика Муратова сообщил, что пару лисиц спасатели неоднократно замечали на противоположном к городу берегу Белой.

Жителям города в целях безопасности рекомендуют отказаться от прогулок в обозначенных районах, не приближаться к лисам, если вдруг столкнутся с ними, прививать от бешенства своих домашних питомцев.

Ранее стало известно, что в Башкирии охотникам начнут платить за отлов опасных диких животных.