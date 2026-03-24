В городе Башкирии предупредили о нашествии лис

Как сообщили в мэрии, животных за последние дни видели сразу в нескольких точках города: на улицах Бекетова, Октябрьской и Бочкарёва. Начальник управления ГО и ЧС Радика Муратова сообщил, что пару лисиц спасатели неоднократно замечали на противоположном к городу берегу Белой.
Жителям города в целях безопасности рекомендуют отказаться от прогулок в обозначенных районах, не приближаться к лисам, если вдруг столкнутся с ними, прививать от бешенства своих домашних питомцев.
Ранее стало известно, что в Башкирии охотникам начнут платить за отлов опасных диких животных.