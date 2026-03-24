В Ростовской области готовятся к началу сезона клещей

В Ремонтненском районе Ростовской области прошло оперативное совещание, на котором обсудили меры безопасности для населения из-за начала сезона активности клещей. В связи с этим администрациям поселений, учреждений и предприятий поручили напомнить людям об опасности инфекций, которые переносят клещи, а также о правилах личной профилактики, сообщает сетевое издание «РассветНьюс».