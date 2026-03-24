В Ростовской области готовятся к началу сезона клещей

В Ремонтненском районе Ростовской области прошло оперативное совещание, на котором обсудили меры безопасности для населения из-за начала сезона активности клещей. В связи с этим администрациям поселений, учреждений и предприятий поручили напомнить людям об опасности инфекций, которые переносят клещи, а также о правилах личной профилактики, сообщает сетевое издание «РассветНьюс».

Для координации действий на текущей неделе запланировано заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии. На встрече планируется выработать конкретные меры по снижению рисков для здоровья населения.

Особое внимание уделят местам массового пребывания людей, будут организованы противоклещевые обработки на общественных территориях. В обязательный перечень объектов для обработки включены кладбища, особенно в преддверии Пасхи, когда ожидается большое количество посетителей.

Статистика соседних территорий подтверждает необходимость срочных мер: в Орловском, Мартыновском, Красносулинском и Мясниковском районах Ростовской области уже зафиксированы случаи присасывания клещей.

Администрация Ремонтненского района призывает жителей быть бдительными. При посещении зеленых зон, парков и кладбищ рекомендуется использовать защитную одежду и репелленты. В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.