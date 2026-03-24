ГД ввела уголовную ответственность за одобрение геноцида советского народа

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа.
Поправка была внесена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа.
«В 2014 году мы впервые инициировали введение в российское законодательство понятия “реабилитация нацизма”, и тогда потребовалось пять лет, чтобы добиться принятия закона. Мы заложили в закон очень важную основу, которая устанавливает ответственность, как за отрицание, так и за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала», — сказала журналистам Яровая.
Она отметила, что одобрение геноцида советского народа является таким же опасным преступлением, как и его отрицание.
«Устанавливая ответственность за отрицание геноцида советского народа безусловным должно быть и установление ответственности за факт одобрения геноцида советского народа», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.
По ее словам, в мире внешней агрессии и искажения истории, знание правды о Великой Отечественной войне и о преступлениях, которые совершались против народа России, имеет значение для сдерживания современного мира от соблазна совершения новых преступлений против мира и человечества.