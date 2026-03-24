Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде у дорожников за долги арестовали Toyota Land Cruiser 200

Приставы арестовали в Волгограде внедорожник Toyota Land Cruiser 200 у дорожной организации, которая задолжала территориальному управлению Росимущества 1 миллион рублей.

Как сообщили в ГУФССП России по региону, организация по ремонту и строительству дорог добровольно долг не выплачивала, поэтому его взыскивали по суду.

— В рамках исполнительных производств было установлено, что должнику на правах собственность принадлежат два транспортных средства. Судебные приставы запретили организации регистрационные действия с автомобилями, а вскоре установили местонахождение одного из них, — сообщили в управлении.

Внедорожник арестовали и изъяли, что побудило дорожную организацию погасить задолженность. Через несколько дней вся сумма долга вместе с исполнительским сбором была перечислена на депозитный счет отделения судебных приставов.

Фото: архив V102.RU / ГУ ФССП России по Волгоградской области.

