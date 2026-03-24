Утренний промах, который губит поджелудочную: предупреждение врача

Волгоградцы, которые привыкли хватать завтрак на бегу и есть в спешке, рискуют здоровьем поджелудочной железы. Об этом предупредила гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева. По ее словам, панкреатит — воспаление поджелудочной — может начаться не только от жирной еды, но и от того, как именно вы принимаете пищу.
Многие не успевают нормально позавтракать дома и доедают уже на работе, в состоянии нервного напряжения. Другие садятся за стол в гневе или злости. Если практиковать такое постоянно, можно дойти до приступа острого панкреатита. В этом случае повреждаются клетки поджелудочной, начинается некроз тканей — состояние, опасное для жизни.
«В каком состоянии вы садитесь за стол — это имеет значение. А также то, как долго вы пережевываете еду», — объяснила врач.
Питание при панкреатите зависит от фазы болезни: ремиссия или обострение. Во втором случае нужны легкие продукты, чаще углеводы, потому что на переваривание жирного мяса и белка организм тратит много ресурсов. Предпочтительны термически обработанные блюда: варка на пару, тушение.
Отдельный вопрос — шашлык. Можно ли его есть при панкреатите? По словам Лебедевой, все зависит от самочувствия. Если у человека обострение, тяжелой пищи ему и не захочется — организм сам отвергнет. В ремиссии можно позволить себе немного мяса с мангала, но только после консультации с лечащим врачом.
«Я бы рекомендовала такие тяжелые блюда сопровождать дополнительным приемом ферментов», — отметила специалист. И напомнила: приступ может спровоцировать сочетание жирной и острой еды с алкоголем.
Так что волгоградцам стоит взять за правило: завтрак — не на ходу, в спокойной обстановке, тщательно пережевывая. Поджелудочная этого не забудет.
