Фестиваль национальных видов спорта проведут в Нижегородской области

В Нижегородской области в июне месяце состоится фестиваль, посвященный национальным видам спорта. Эта информация поступила от пресс-службы законодательного собрания региона. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
23 марта, на стадионе «Совкомбанк Арена» состоялось заседание Молодежного парламента. Главной темой обсуждения стало возрождение и популяризация традиционных видов спорта в Приволжском федеральном округе.
Глава Законодательного собрания Нижегородской области, Евгений Люлин, обратился к участникам заседания с призывом взять на себя ответственность за развитие спорта на подведомственных им территориях. Он подчеркнул, что лапта и городки представляют собой неотъемлемую часть культуры, доступную каждому, независимо от того, где он проживает.
Министр спорта Нижегородской области, Дмитрий Кабайло, сообщил, что в регионе активно продвигаются такие виды спорта, как русский хоккей, гиревой спорт, самбо, лапта, городки и кила. Ведомством была разработана стандартная программа, а также предусмотрено включение мероприятий по национальным видам спорта в крупные спортивные события.
В ходе заседания также был представлен проект Спартакиады для рабочих коллективов, запланированной к проведению в Дзержинске, на базе центра адаптивных видов спорта «Парус». Было принято решение о проведении в июне фестиваля национальных видов спорта, который пройдет синхронно со встречей законодателей Приволжского федерального округа.
