Алтайская сказка: оператор T2 выяснил, где клиенты отдыхали зимой

T2, российский оператор мобильной связи, изучил туристическую активность своих клиентов в Горном Алтае.
В зимние месяцы — с декабря 2025 года по февраль 2026 года — отдыхать чаще всего приезжали новосибирцы, кузбассовцы и москвичи. Самыми популярными направлениями среди красноярских клиентов T2 были Майминский, Чемальский и Турочакский районы.
Большую часть турпотока в Горный Алтай традиционно обеспечивают сибиряки. Прошедшей зимой новосибирцы составили 17% отдыхающих. Вторые по турпотоку на Алтай — кузбассовцы (10%), уже на третьей строчке рейтинга — москвичи (8%). Также в Горном Алтае отдыхало много омичей (3%), иркутян (3%) и красноярцев (3%).
В топе самых популярных у красноярцев локаций — Манжерок и другие поселения Майминского района. На втором месте — Чемальское направление (сёла Чемал, Элекмонар, Узнезя, Анос, Чепош, Турбаза Катунь). Третью строчку занимает Турочакский район, где находится живописное Телецкое озеро.
Алтай стал привлекать больше гостей из европейской части России, с Урала и Дальнего Востока. По сравнению с прошлым годом на 75% увеличилось количество туристов из Рязанской области, на 54% — из Самарской области, на 45% — из Ярославской области, на 40% — из Смоленской области и Хабаровского края, на 38% — из Пермского края. На треть вырос турпоток из Кировской, Курской, Пензенской областей, Карелии, Мордовии и Коми.
Туристы стали активнее звонить и пользоваться мобильным интернетом на Алтае. Этой зимой гости региона суммарно использовали на 40% больше минут и на 10% больше гигабайтов, чем год назад. Больше всего трафика — и в «голосе», и в интернете — абоненты потратили в Чемальском районе. Самым качающим местом стало село Турбаза Катунь, а больше всего минут клиенты T2 проговорили в селе Элекмонар.
Почти 8 тысяч клиентов Т2 отпраздновали в республике наступление 2026 года. Наибольшее количество туристов 1 января оператор зафиксировал в сёлах Майма, Соузга, Манжерок и Озерное Майминского района, а также в селе Турбаза Катунь Чемальского района.
Т2 развивает собственное «коробочное» решение для геоаналитики — платформу, построенную на обезличенных больших данных (big data). Сервис содержит десятки аналитических отчетов, где можно оценить общую численность туристов в регионе и конкретном месте, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов путешественников, составить портрет посетителей. Аналитика турпотоков будет полезна ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов и развивать инфраструктуру.
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ». erid: 2Vfnxw62bbG.