Алтайская сказка: оператор T2 выяснил, где клиенты отдыхали зимой

Туристы стали активнее звонить и пользоваться мобильным интернетом на Алтае. Этой зимой гости региона суммарно использовали на 40% больше минут и на 10% больше гигабайтов, чем год назад. Больше всего трафика — и в «голосе», и в интернете — абоненты потратили в Чемальском районе. Самым качающим местом стало село Турбаза Катунь, а больше всего минут клиенты T2 проговорили в селе Элекмонар.