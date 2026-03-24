Строительство музыкального театра в Хабаровске начнется в июле 2026 года.

В ходе прямой линии глава региона объявил о завершении этапа сноса и определил конкретные сроки начала строительства нового здания Хабаровского музыкального театра. Работы начнутся в июле 2026 года, что станет символическим подарком к столетию театра. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вопрос о судьбе культурного учреждения был назван одним из самых частых среди жителей края. Отвечая на него, губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддержал обращение Союза театральных деятелей, а средства на строительство уже заложены в трехлетнюю программу развития.
Министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов уточнил процедурные детали. По его словам, небольшая задержка была связана с проведением экспертизы здания, оценкой остаточной стоимости и расследованием уголовного дела. В настоящее время здание полностью снесено. На Восточном экономическом форуме определен генеральный партнер, который занимается проектированием.
«В апреле месяце по дорожной карте они должны направить первый этап в Главгосэкспертизу. В июле запланирован выход на площадку и начало строительных работ», — сообщил министр. Он добавил, что в Министерство культуры РФ направлена заявка на выделение федеральных средств, к которой приложено письмо с положительной резолюцией президента.
Губернатор акцентировал внимание на том, что проектные решения будут проходить общественное обсуждение. Предыдущие варианты вызвали критику и разделили мнения жителей, поэтому поручено доработать проекты с учетом замечаний людей и Министерства культуры. В обновленном проекте, помимо основной сцены, предусмотрена малая сцена, о чем просила труппа.
