В 30 раз выросла аренда земли для детской футбольной школы в Кстове

Кстовский спортивный комплекс «Премьер-лига», где тренируются воспитанники футбольного клуба «Нефтехимик», столкнулся с резким ростом арендных платежей после объединения района с Нижним Новгородом. Об этом сообщил портал NN.RU со ссылкой на гендиректора АНО «Футбольный клуб “Нефтехимик”» Михаила Савинова. Стоимость аренды одного из участков земли увеличилась с 40 тысяч до 1,24 млн рублей в год, при этом на территории комплекса расположено несколько полей.
В мэрии Нижнего Новгорода пояснили, что после смены юрисдикции плата была пересчитана по методике, применяемой в областном центре. В комитете по управлению городским имуществом отметили, что расчет произведен в соответствии с алгоритмами, разработанными региональным министерством имущественных отношений. Руководство школы подчеркивает, что объект является социальным и построен исключительно на частные средства без привлечения бюджетного финансирования.
В настоящее время в клубе занимаются около 250 детей, а ежемесячный взнос для родителей составляет 1000−1500 рублей. Резкое повышение нагрузки на бюджет организации может привести к значительному росту стоимости занятий для семей воспитанников. Руководство «Нефтехимика» выразило обеспокоенность будущим школы, так как оплатить «космические» счета за землю спортивному учреждению не под силу.
Ранее сообщалось, что 1,2 млрд рублей направят на создание террасного парка в Нижнем Новгороде.