В 30 раз выросла аренда земли для детской футбольной школы в Кстове

Кстовский спортивный комплекс «Премьер-лига», где тренируются воспитанники футбольного клуба «Нефтехимик», столкнулся с резким ростом арендных платежей после объединения района с Нижним Новгородом. Об этом сообщил портал NN.RU со ссылкой на гендиректора АНО «Футбольный клуб “Нефтехимик”» Михаила Савинова. Стоимость аренды одного из участков земли увеличилась с 40 тысяч до 1,24 млн рублей в год, при этом на территории комплекса расположено несколько полей.