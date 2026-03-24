Депутаты устроят неделю приемов по проблемам ЖКХ в Волгограде и области

Депутаты всех уровней в ближайшие дни будут разбираться с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. В Волгограде и области единороссы с 30 марта по 3 апреля 2026 года проведут неделю приемов по вопросам ЖКХ.
— Приемы пройдут при участии региональных координаторов партпроектов «Школа ЖКХ» и «Городская среда», регионального центра НП «ЖКХ Контроль» и представителей Госжилинспекции, — рассказали в волгоградской гордуме.
Прийти к депутатам и опытным юристам по вопросам текущих крыш, грязных подъездов и расплодившихся на мусорках по всему городу крыс волгоградцы смогут на все площадки партии. Горожан будут принимать и лично в приемных, и в дистанционном формате. Будут работать «горячие линии».
Записаться на прием к депутату по проблемам ЖКХ в Волгограде можно по телефону 8 (8442)33−16−84 или по электронной почте op@volgograd.er.ru.
