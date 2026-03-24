Сроки сдачи школ в Советской Гавани и Заветах Ильича названы после смены подрядчика

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин взял на контроль завершение ремонтных работ в школах № 1 Советской Гавани и № 16 поселка Заветы Ильича. Начало учебного процесса, сорванное с сентября прошлого года из-за недобросовестного подрядчика, запланировано на апрель и конец июня соответственно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Обратившаяся к губернатору жительница Валентина Кашуба сообщила, что дети до сих пор не могут приступить к занятиям в родной школе. Глава региона отметил, что первоначальная организация из Хабаровска зашла на объекты без достаточной компетенции и сорвала сроки, за что контракты с ней были расторгнуты, а компания внесена в реестр недобросовестных.
Глава Советско-Гаванского района Дмитрий Гордович доложил, что по 16-й школе динамика положительная: на 1 апреля готовность составит 95%, и учебный процесс планируется начать уже в апреле. По первой школе работы завершатся 30 июня.
«Вы сами живёте в Советской Гавани. Заезжайте на объект. Чтобы подрядчик ни на минуту не прекращал работы, а контроль был ежедневным», — потребовал Дмитрий Демешин, акцентировав внимание на необходимости завершить объекты с полным благоустройством к 1 сентября.
