Жители Красноярского края смогут сообщить о беспризорных животных через новый сервис

Сообщить о беспризорных животных жители региона теперь могут на портале «Госуслуги», где для этого появился специальный сервис. Там же регулярно обновляется перечень уполномоченных органов власти, которые занимаются безнадзорными животными. Уведомление о находке беспризорного животного подается всего за несколько минут: достаточно указать местоположение, подробно описать питомца (его вид, окрас шерсти, размеры), уточнить наличие или отсутствие метки в ухе, отметить признаки агрессии, если таковые были замечены, и по желанию приложить фото. После подачи заявки ее рассмотрение можно легко контролировать онлайн через личный кабинет на портале, начиная с этапа регистрации и заканчивая получением итогового решения. Согласно уведомлениям специальные службы займутся отловом животного и транспортировкой его в приют, где оно пройдет обязательный карантин, получит прививки и будет подвергнуто стерилизации. Отлов животных, имеющих метку (бирку) в ухе, не производится, если они не демонстрируют неспровоцированную агрессию. Такая метка свидетельствует о том, что ранее животное уже проходило процедуру отлова, получило необходимое лечение и осмотр ветеринара, после чего вернулось обратно в свою привычную среду обитания.