В Красноярске на курсах операторов БПЛА готовят будущих бойцов СВО

В красноярском молодежном центре «ПроТехно» за два месяца работы курсов операторов БПЛА семь человек подписали контракт и отправились в зону специальной военной операции. Еще семь сейчас проходят медкомиссию и тестирование.
Занятия в центре проходят в двух форматах: для студентов и взрослых людей, планирующих службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Студенты колледжей и техникумов под руководством опытных наставников изучают инженерную основу и отрабатывают практику пилотирования дронов в малых группах — не более 10 человек. В помощь им симуляторы и настоящие беспилотники. Будущих бойцов СВО также обучают работать на современном технологичном оборудовании.
Такая система позволяет одновременно решать задачи патриотического воспитания молодежи и подготовки кадров для выполнения задач в зоне специальной военной операции.
«Молодые ребята очень много времени уделяют практике — развивают свой вестибулярный аппарат, учатся пилотировать. Мы также даем им базу по использованию квадрокоптеров. Одно занятие занимает где-то часа полтора. Для взрослых у нас предусмотрена особая программа с серьезной нагрузкой. Они изучают тактико-технические особенности беспилотников и отрабатывают сложные полетные сценарии. Все это требует большого количества времени, поэтому на урок отводим — три часа», — пояснил замдиректора молодежного центра «ПроТехно» Артем Ланкин.
Курсы операторов БПЛА пользуются большой популярностью среди красноярцев, занятия в молодежном центре уже окончили более 130 студентов и около 20 взрослых слушателей. Помимо знаний и практических навыков горожане приобрели опыт общения с реальными участниками специальной военной операции. Так, например, совсем недавно боец СВО и оператор дронов с позывным Такмак провел в «ПроТехно» урок мужества.
«Беспилотники давно стали неотъемлемой частью современной реальности. Сегодня это и доставка грузов, и разведка, и даже ударные задачи. Технологии постоянно развиваются, причем не только у нас, но и у противника, поэтому важно готовить новых специалистов, обучать молодежь. Очень рад, что в Красноярске есть центр, который все эти вопросы решает. Я лично знаком с руководителем и знаю, как здесь все устроено. До ребят доносят действительно ценную информацию», — подчеркнул военнослужащий.
Среди воспитанников центра «ПроТехно» есть свои разработчики-конструкторы. Студент-медик Александр Еремеев занимается созданием беспилотников самолетного типа по техническим заданиям и с учетом обратной связи от бойцов. Он работает над удешевлением производства и повышением эффективности моделей.
«Самолетами и аппаратами я интересуюсь примерно с 10 лет. Чего я только ни делал, собирал маленькие модели, занимался гоночными дронами… Сейчас вот планирую собрать трехосевой станок ЧПУ с большим рабочим полем, в том числе по высоте. Буду изготавливать мастер-модели для будущих дронов самолетного типа, формы для заливки и многое другое. Станок позволит обрабатывать материалы, такие как пластик, дерево и алюминий», — поделился планами на будущее Александр.
Добавим, что открытые занятия по управлению БПЛА в «ПроТехно» проходят ежедневно с 9:00 до 18:00. Курсы для желающих поступить на контрактную службу — по вторникам и средам с 18:00 до 21:00. Центр расположен по адресу: улица Алеши Тимошенкова, 87а, подробности можно узнать по телефону: +7 (391) 226−41−90.
Войска беспилотных систем сегодня на особом счету. Контракт идет в зачет службы в армии. Он длится 1 год, перевод таких бойцов в штурмовики или танкисты запрещен, заработать можно от 6 млн рублей.
