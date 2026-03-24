Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобре Челябинской области прокомментировали скандальную фотосессию в школе

Первоначальная идея фотографии исходила от детей, однако взрослые не воспрепятствовали ее реализации.

В Минобре Челябинской области прокомментировали скандальную фотосессию в школе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В соцсетях расходится информация о фотосессии, во время которой ученики одной из сельских школ оказались на коленях под дулом макета автоматического оружия, который держала педагог.

В министерстве говорят, что по итогам специальной проверки установлено, что спорный кадр был сделан во время фотосессии, «он являлся одним из сюжетов большой съемки, в которую также входили фотографии за партами, в спортивном зале и с педагогами».

По информации представителей родительского комитета, первоначальная идея фотографии исходила от детей, однако взрослые не воспрепятствовали ее реализации.

«Подобная постановочная фотосессия является неудачной и не должна была быть допущена», — говорят в министерстве (цитата по ТАСС).

Чиновники отмечают, что классный руководитель — опытный педагог, работающий с высокой нагрузкой в сельской школе. Ранее она характеризовалась положительно и замечаний не имела. Сейчас родители и учащиеся обеспокоены сложившейся ситуацией. Все участники признали некорректность кадра и недопустимость подобной постановки.