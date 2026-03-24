В Воронежской области усилят поддержку многодетных семей

Воронежский губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили меры по улучшению жилищных условий многодетных семей, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей.
О ситуации подробно рассказала глава министерства социальной защиты региона Ольга Сергеева. Она отметила, что при отсутствии федеральных программ область выстроила собственную систему поддержки за счет регионального бюджета.
На 1 января этого года в Воронежской области 1028 многодетных семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2013—2025 годах на эти цели направлено 988 миллионов рублей, помощь получили 270 семей.
Основной рост поддержки пришелся на последние годы. В 2023—2025 годах жилищные условия улучшили 195 семей, в которых воспитываются 1069 детей. Общий объем финансирования за этот период составил 827,7 миллиона рублей.
Наиболее значительным стал 2024 год, объявленный в России Годом семьи. Тогда финансирование увеличили до 559,2 миллиона рублей, поддержку получили 135 семей, включая семьи участников СВО.
В рамках программы были обновлены критерии участия. Порог среднедушевого дохода увеличен до двух прожиточных минимумов. Для семей участников СВО отменена оценка дохода и закреплено приоритетное право на получение помощи.
Также оптимизирован порядок включения в программу: теперь семьи могут подать заявку в течение всего года, что повысило ее доступность.
На март 2026 года в реестре на участие в программе состоит 81 многодетная семья. В этом году на помощь им предусмотрено 140 миллионов рублей, однако фактическая потребность значительно выше.
По словам Александра Гусева, несмотря на достигнутые результаты, очередь на улучшение жилищных условий снова растет. Власти будут искать дополнительные ресурсы, чтобы вновь сократить ее в ближайшее время, заверил губернатор.