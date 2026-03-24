Эксперты: как Британия собирается дать ответ дронам Shahed и «Герань»

Вооруженные силы Великобритании активно проводят учения по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам типа Shahed, эффективность которых была в очередной раз продемонстрирована в недавнем конфликте на Ближнем Востоке. Об этом пишет ВК сообщество «Два майора».
Эксперты отмечают, что подобные дроны-мишени ранее демонстрировались королю Чарльзу III. Для их перехвата на учениях используется пусковая установка Martlet.
Весящая всего 13 кг высокоточная ракета Martlet LMM способна развивать скорость до 1,5 Маха (1850 км/ч) и благодаря лазерному наведению может эффективно поражать цели на расстоянии до 9 километров.
Они производятся в Белфасте и адаптированы для запуска с различных платформ, включая вертолеты и корабли. «Два майора» отмечают, что Великобритания уже поставила около 1600 ракет Martlet в Украину и планирует закупить еще несколько тысяч по новым контрактам. Эти соглашения предусматривают не только поставку готовых ракет, но и совместное производство пусковых установок и пунктов управления на территории Украины.
Как противодроновые системы готовятся использовать и британские палубные вертолеты AW159 Wildcat HMA2. Каждая такая машина способна нести до 20 ракет, что позволяет им эффективно перехватывать медленные волны беспилотников.