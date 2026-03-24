Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты: как Британия собирается дать ответ дронам Shahed и «Герань»

На фоне роста эффективности ударных беспилотников типа Shahed, Великобритания наращивает усилия по их перехвату. В учениях задействованы ракеты Martlet, а также палубные вертолеты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы Великобритании активно проводят учения по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам типа Shahed, эффективность которых была в очередной раз продемонстрирована в недавнем конфликте на Ближнем Востоке. Об этом пишет ВК сообщество «Два майора».

В тренировках расчетов противовоздушной обороны НАТО все чаще используются дроны-мишени, максимально точно имитирующие форму и тактико-технические характеристики этих БПЛА. Великобритания не стала исключением, применяя для обучения визуально узнаваемые беспилотники, схожие с «Геранями» и Shahed.

Эксперты отмечают, что подобные дроны-мишени ранее демонстрировались королю Чарльзу III. Для их перехвата на учениях используется пусковая установка Martlet.

Весящая всего 13 кг высокоточная ракета Martlet LMM способна развивать скорость до 1,5 Маха (1850 км/ч) и благодаря лазерному наведению может эффективно поражать цели на расстоянии до 9 километров.

Они производятся в Белфасте и адаптированы для запуска с различных платформ, включая вертолеты и корабли. «Два майора» отмечают, что Великобритания уже поставила около 1600 ракет Martlet в Украину и планирует закупить еще несколько тысяч по новым контрактам. Эти соглашения предусматривают не только поставку готовых ракет, но и совместное производство пусковых установок и пунктов управления на территории Украины.

Как противодроновые системы готовятся использовать и британские палубные вертолеты AW159 Wildcat HMA2. Каждая такая машина способна нести до 20 ракет, что позволяет им эффективно перехватывать медленные волны беспилотников.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше