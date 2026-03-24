Что хранит старейшая тюрьма Поволжья

Здание волгоградского СИЗО № 1, признанное памятником культурного наследия регионального значения, отметит в 2026 году свое 200-летие — первых заключенных оно приняло в 1826 году и называлось в те годы тюремным замком Царицына. Строение пережило крушение Российской империи, гражданскую войну и разгул бандитизма, а после — Сталинградскую битву. И продолжает выполнять свою функцию в наши дни. Как строилась тюрьма и кто из известных «сидельцев» томился в ее казематах в разные годы — в материале «АиФ-Волгоград».
Архитектура буквой «Y»: как строилась тюрьма и чем удивляла быт.
Проект Царицынского тюремного замка был одобрен 8 апреля 1882 года. И иногда именно эту дату называют днем его основания. Но эксплуатацию его сдали 5 октября 1886-го, после того как оно было построено и освящено — иначе в те годы не вводили в строй ни одну из новостроек, а тем более такую, где одновременно должны были содержаться около 200 человек как мужского, так и женского пола.
4-этажное строение в форме буквы «Y» было обнесено высокой каменной стеной, перебраться через которую вряд ли смог бы кто-нибудь, решивший покинуть его самовольно. Камеры внутри были как одиночные, так и общие. По данным на январь 1897 года содержалось в них 111 мужчин и девять женщин.
На верхнем этаже размещалась церковь апостола Андрея Первозванного. При тюрьме располагались мастерские — кузнечная и слесарная, столярная и переплетная, сапожная и гильзовая. В них заключенные могли работать внутри тюремной ограды. За ее пределами они пилили и кололи дрова, погружали и разгружали вагоны и баржи.
Еду готовили тут же, на кухне, хлеб пекли в тюремной пекарне, для хранения продуктов были предусмотрены ледник и кладовая, для соблюдения телесной чистоты обустроены баня и прачечная. А когда провели водопровод, то во дворе организовали цветник и фонтан.
Миф о Паулюсе: что на самом деле происходило в здании в 1942—1943 годах.
После революции и переименования города тюрьма не изменила своего вида, но название стало другим — Сталинградская тюрьма № 1 УНКВД. С началом войны сменился и ее контингент — здесь стали содержать обвиненных по 58-й статье: дезертиров и уклонистов. Небольшое число осужденных женщин выпустили с началом бомбежек. Мужчин же эвакуировали — вывели за тюремные стены, пешком довели до Волги и перевезли на баржах за реку.
Фашисты тоже побывали в тюремном здании: в нем разместился штаб немецкой пехотной дивизии. Здесь же содержали пленных. По данным сотрудников музея-заповедника «Сталинградская битва», незадолго до пленения сюда приезжал фельдмаршал Фридрих Паулюс, пробыл здесь два дня и попал на день рождения одного из сослуживцев. Вскоре после этого фашистская армия была разбита в Сталинграде, фельдмаршала взяли в плен, а пианино, на котором он играл, позже перевезли в музей.
Когда фашисты в Сталинграде были разгромлены, всех до единого заключенных вернули назад. Места уже не хватало, рядом с 4-этажным корпусом построили помещение для несовершеннолетних и осужденных женщин, а также тех, чьи приговоры еще не вступили в силу. Церкви в эти времена в тюрьме, конечно же, не было.
1990-е: пять тысяч заключённых и сон «в три яруса».
Самым сложным периодом для «Предприятия УВД — тюрьма» стали 1990-е годы. Криминогенная обстановка в регионе обострилась, на улицах города друг против друга выступали организованные преступные группировки, а в стенах тюрьмы собралось около пяти тысяч заключенных. Спать им приходилось по очереди, хотя кровати стояли в три яруса. Камеры, задуманные изначально как просторные, были переполнены.
Еще до этого, в конце 1980-х, здесь случился захват заложницы — молодой женщины. Заключенных, в чьих руках оказалась сотрудница СИЗО, обвиняли в тяжких преступлениях, всем им грозили немалые сроки. Вероятно поэтому они и решились еще на одно преступление. Сначала с ними вели переговоры, а после было принято решение о ликвидации. Женщина, к счастью, осталась жива.
Со временем стабилизировалась ситуация в стране, менялась она и в СИЗО № 1. В конце 1990-х здесь вновь заработала церковь, на крыше установили кресты, как символ возрождения домового храма. Чин освящения проводил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. В наши дни их видно не только из зданий за забором, но и из округи.
Их знала вся страна: кто из известных людей сидел в СИЗО № 1.
Сегодня СИЗО № 1 окружено улицами Рокоссовского, Голубинской и Скосырева. В народе здание называют «Штаны» — по его форме, или «Голубинка» — по названию улицы. Многих из тех, кто ожидал в нем окончания следствия или суда, знает вся страна.
Так, в центре громкого скандала оказался в свое время экс-начальник ГУ МВД по Волгоградской области Михаил Цукрук. Его осудили за превышение полномочий — по выводам суда, генерал предлагал подчиненным скинуться на ремонт госпиталя и приобрел для полиции «крутую» иномарку. В СИЗО № 1 он провел меньше месяца — его отпустили под домашний арест.
Для задержанного вместе с руководителем главка экс-начальника ГИБДД Флорида Салимьянова арест оказался фатальным — он внезапно скончался, едва его выпустили под подписку о невыезде. По одной из версий — от разрыва селезенки и обильной кровопотери.
Пришлось побывать в стенах Царицынского тюремного замка и экс-мэру Волгограда Евгению Ищенко. Он задержался здесь настолько, что, когда приговор за незаконное предпринимательство и хранение боеприпасов был вынесен, бывшего градоначальника освободили в зале суда, засчитав время содержания под стражей в срок наказания.
В СИЗО № 1 был заключен и бывший глава облкомприроды Виталий Сазонов. Позже его отпустили на волю, чтобы несколько месяце спустя отправить в колонию за мошенничество с бюджетными средствами при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе.
И это только некоторые из «государевых людей», судьба которых пересеклась с Царицынским тюремным замком.
СИЗО сегодня: памятник архитектуры и действующее учреждение УФСИН.
Еще один известный сиделец СИЗО № 1 — Арсен Мелконян. Первый раз он был арестован после того, как от его удара скончался волгоградец Роман Гребенюк — отец одноклассницы сына сестры арестанта. Женщина поссорилась с мужчиной в родительском чате, брат вступился за ее честь. В результате в места не столь отдаленные отправились трое — Арсен и Анна Мелконян, а также супруг женщины Арман Смбатян.
Во второй раз Арсена Мелконяна осудили за угрозы судье и дебош в СИЗО.
В настоящее время здесь содержатся блогер и Алексей Ульянов и автор Telegram-канала «Остров свободы» Михаил Серенко — обоим вменяется вымогательство, а последнему — еще и целый «букет» других статей.
В следственном изоляторе остается и убийца судьи Василия Ветлугина Сергей Кибальников — жестокая расправа с молодым отцом из Камышина, у которого незадолго до гибели родились близнецы, шокировала не только Волгоградскую область, но и всю страну.
Всего в СИЗО № 1 могут разместиться около 600 арестантов.