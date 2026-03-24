26 марта в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

26 марта в Ростовской области проведут день льготной стерилизации домашних животных. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Мероприятие нацелено на гуманное регулирование численности пушистых. Также специалисты подчеркивают, что подобные операции снижают риск развития онкологических заболеваний и ряд других патологий у питомцев.
Прием будут вести в 19 ветеринарных клиниках: в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, в станице Кагальницкой, в Каменске-Шахтинском, Константиновске, Морозовске, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Семикаракорске, Таганроге и в Шахтах. Запись на процеруру ведется заранее по телефонам клиник.
Добавим, с марта 2026 года воспользоваться услугой льготной стерилизации в Ростове на Дону можно будет регулярно: каждый последний четверг месяца во всех шести государственных ветеринарных лечебницах города.
