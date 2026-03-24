Александр Домогаров: «Время пьес о героях СВО еще придет»

Александр Домогаров: Не путайте работу и жизнь. «Бандитский Петербург» — это моя юность. Я любил своего журналиста Обнорского и вложил в него все, что тогда умел. Это было по-настоящему здорово, интересно, познавательно. И сейчас не могу сказать, кто больше пользы вынес после нашего общения, уверен, что я. С Обнорским я сроднился, это было мое второе «я»: Андрей Константинов писал Обнорского с себя, я часто бывал у Андрея, он много чего рассказывал, даже учил общаться с бандитами — девяностые же. Говорил: главное, ничего у них не проси. Это был период безденежья, все приходилось делать самим. Например, для эпизодов похорон Барона надо было найти людей на роль бандитов, которые с ним прощались. И что ты думаешь, утром к кладбищу подъехали десятки автомобилей реальных братков, криминальных авторитетов, которых позвали участвовать в съемках. Я там пообщался даже с прототипом Антибиотика. Вот такой авторитет был у режиссера Владимира Бортко, ему не могли отказать даже бандиты. Потому все получалось натурально.