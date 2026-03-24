Стало известно, когда начнут строить новый музтеатр в Хабаровске

На прямой линии 24 марта жители Хабаровска губернатору Дмитрию Демешину поступил вопрос о судьбе краевого музыкального театра, который сгорел в октябре 2024 года. Глава региона рассказал, как продвигается работа над новым зданием.
Дмитрий Демешин сообщил, что вопрос находится на особом контроле. Проект поддержал Президент Владимир Путин и Союз театральных деятелей России.
«Деньги на строительство уже заложены в трёхлетнюю программу развития края. Полностью завершён снос сгоревшего здания», — сказал губернатор.
Ранее жителям показали несколько вариантов нового театра, но все проекты подверглись критике. Теперь принято решение доработать эскизы с учётом пожеланий горожан и специалистов минкульта, после чего вынести их на повторное обсуждение.
Министр культуры края Дмитрий Кузнецов добавил, что небольшая задержка была связана с экспертизами, оценкой остаточной стоимости и расследованием уголовного дела. На Восточном экономическом форуме-2025 определили генерального партнёра по проектированию.
«В апреле первый этап проекта направят на госэкспертизу, после чего эскизы вновь покажут жителям. Выход на строительную площадку и начало работ запланированы на июль 2026 года. Параллельно подана заявка в Минкультуры РФ на выделение федеральных средств», — отметил министр.
Губернатор подчеркнул, что новый театр должен стать современным и удобным, а в перспективе — превратиться в популярное у хабаровчан место.