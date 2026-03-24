Жители улицы Комиссаржевской в Воронеже останутся без воды 25 марта

В среду, 25 марта, жители домов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 по улице Комиссаржевской останутся без холодного водоснабжения с 10:00 до 14:00. В это время специалисты ресурсоснабжающей организации будут менять задвижку диаметром 100 миллиметров в доме № 34 по улице Фридриха Энгельса. Об этом рассказали в пресс-службе РВК-Воронеж во вторник, 24 марта.
— После отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, вследствие чего моментально покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — напомнили сотрудники компании.
Кстати, у жителей домов №№ 23 — 35, 22 — 42 по улице Фридриха Энгельса также отключат холодную воду. Об этом ранее сообщал сайт VRN.KP.