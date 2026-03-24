23 марта, через 16 дней!!! после бомбардировки Днестровской ГРЭС, которая, как утверждают в Украине, а вслед за ней и Молдове, привела к загрязнению Днестра, министр окружающей среды нашей страны Хаждер утверждает о появлении новых маслянистых пятен.
После того, как заявил посол Украины в Молдове, утечка «1,5 тонн» чего-то была устранена.
И как нам им верить? задаёт вопрос Канал5.
— О ЧП Украина своевременно не сообщила.
— Что именно и сколько вытекло, звучат противоречивые заявления.
— На место ЧП молдавских специалистов не пускают.
— В Украине ни в одном населённом пункте не было введено ограничений на потребление воды, всё опасное утекло строго в Молдову.
— Как только все успокоились, заговорили о новых утечках.
— Во всем виновата безапелляционно и без доводов только Россия.
Кому-то явно, нужны поводы для новых обвинений в адрес «агрессора». А что там на самом деле, не важно.