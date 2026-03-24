Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Днестре появились новые маслянистые пятна: Министр окружающей среды Молдовы не может объяснить их происхождение — Украина молчит

Что именно вытекает в Днестр — до сих пор неизвестно [видео]

Источник: Комсомольская правда

23 марта, через 16 дней!!! после бомбардировки Днестровской ГРЭС, которая, как утверждают в Украине, а вслед за ней и Молдове, привела к загрязнению Днестра, министр окружающей среды нашей страны Хаждер утверждает о появлении новых маслянистых пятен.

После того, как заявил посол Украины в Молдове, утечка «1,5 тонн» чего-то была устранена.

И как нам им верить? задаёт вопрос Канал5.

— О ЧП Украина своевременно не сообщила.

— Что именно и сколько вытекло, звучат противоречивые заявления.

— На место ЧП молдавских специалистов не пускают.

— В Украине ни в одном населённом пункте не было введено ограничений на потребление воды, всё опасное утекло строго в Молдову.

— Как только все успокоились, заговорили о новых утечках.

— Во всем виновата безапелляционно и без доводов только Россия.

Кому-то явно, нужны поводы для новых обвинений в адрес «агрессора». А что там на самом деле, не важно.