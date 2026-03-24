Новое здание Хабаровского музыкального театра начнут строить в июле текущего года

В ходе прямой линии, которую провёл губернатор региона Дмитрий Демешин, стало известно о процессе строительства нового здания Хабаровского краевого музыкального академического театра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к первому этапу реализации проекта приступят уже в апреле.
По словам главы министерства культуры Хабаровского края Сергея Кузнецова, процесс реализации проекта был замедлен из-за проведения экспертизы здания и оценки его остаточной стоимости, а также расследования уголовного дела по факту пожара. Однако совсем скоро жители региона сами увидят, что процесс сдвинулся с мёртвой точки.
— На Восточном экономическом форуме был определён генеральный партнёр, с которым мы взаимодействуем по вопросам проектирования и строительства нового здания музыкального театра — это компания «Нацпроектстрой». Документация по первому этапу реализации проекта уже в апреле пойдёт в Главгосэкспертизу, — сказал Сергей Кузнецов.
Одновременно с этим жителям Хабаровского края будут представлены эскизы нового здания ХМТ для одобрения или критики. К июлю запланирован выход подрядчика на площадку и начало строительства. Параллельно в Минкультуры России размещена заявка на выделение средств из федерального бюджета на реализацию проекта.