Масштабный рейд прошел на стройках Воронежа по проверке мигрантов

19 марта в столице Черноземья представители городского управления МВД, военно-следственного отдела Следственного комитета, а также Росгвардии провели рейд на объектах сферы общественного питания и на строительных площадках в Центральном районе города. Целью операции стал контроль за соблюдением миграционного законодательства. В ходе мероприятия было проверено более 50 иностранных граждан.

Целью операции стал контроль за соблюдением миграционного законодательства. В ходе мероприятия было проверено более 50 иностранных граждан. Документы десяти из них вызвали вопросы, и мигранты были доставлены в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

По итогам проверок было составлено 18 административных протоколов. Восемь случаев касались нарушений правил пребывания на территории России, а десять — нелегального осуществления трудовой деятельности.

В результате семи иностранным гражданам грозит выдворение из Российской Федерации. В настоящее время ведутся работы по установлению работодателей, которые незаконно привлекали иностранных граждан к выполнению работ.