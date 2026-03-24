В Екатеринбурге пройдет Всероссийская лаборатория культурных проектов

Отдельные мероприятия лаборатории будут открыты для широкой аудитории. Так, 31 марта в камерном зале Городского дома музыки пройдет бесплатная лекция московского фольклориста и антрополога Никиты Петрова «Зачем сегодня поют русские песни?», посвященная возвращению народной песни в городскую повседневность. В этот же день в Большом зале Городского дома музыки состоится лекция московского композитора Антона Светличного «Цифровой Орфей: как нейросети помогают композиторам и меняют музыку». Эксперт расскажет о том, как современные технологии используются в музыкальном творчестве, и поделится примерами.