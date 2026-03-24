В Екатеринбурге пройдет Всероссийская лаборатория культурных проектов

Екатеринбург станет местом проведения Всероссийской лаборатории культурных проектов «Культуралика» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В 2026 году форум пройдет с 30 марта по 1 апреля в шестой раз, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Мероприятие соберет деятелей культуры, менеджеров, авторов культурных инициатив и представителей креативных индустрий со всей страны. В этом году тема лаборатории сформулирована как «Культура: доступ открыт?». Участники обсудят, как обеспечить доступ к культурным событиям за пределами мегаполисов, растущую популярность фольклора и национальных мотивов, возможности и риски использования искусственного интеллекта в творчестве, а также вопросы реставрации и развития национальных творческих объединений.
«Культура — это не только события в крупных городах, но и важный ресурс развития территорий и сообществ. Лаборатория “Культуралика” объединяет профессионалов из разных регионов страны, чтобы вместе обсуждать новые культурные практики, обмениваться опытом и искать решения, которые помогут сделать культурную жизнь более доступной и разнообразной», — отметил министр культуры Свердловской области Илья Марков.
Программа лаборатории включает лекции, мастер-классы, тренинги, деловые игры и дискуссии. Одним из ключевых событий станет панельная дискуссия «[Де]Централизация культуры: роскошь, потребность или ресурс?», где эксперты обсудят, может ли культура стать драйвером развития территорий и социальной устойчивости.
Отдельные мероприятия лаборатории будут открыты для широкой аудитории. Так, 31 марта в камерном зале Городского дома музыки пройдет бесплатная лекция московского фольклориста и антрополога Никиты Петрова «Зачем сегодня поют русские песни?», посвященная возвращению народной песни в городскую повседневность. В этот же день в Большом зале Городского дома музыки состоится лекция московского композитора Антона Светличного «Цифровой Орфей: как нейросети помогают композиторам и меняют музыку». Эксперт расскажет о том, как современные технологии используются в музыкальном творчестве, и поделится примерами.
В прошлом году события «Культуралики» объединили более полутора тысяч человек из 55 городов России. Участие в мероприятиях лаборатории бесплатное. Программа и регистрация доступны на официальном сайте проекта.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.