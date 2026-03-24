Нижегородские ученые создали приложение для оценки здоровья мозга

В основе программы лежит алгоритм машинного обучения Cognitive-Age-V. Для его обучения были использованы сведения, полученные от более чем 1.8 тысячи добровольцев в возрасте от 20 до 85 лет. Система объединяет результаты пяти экспресс-тестов, направленных на исследование таких аспектов, как память, концентрация внимания, способность к логическому рассуждению, скорость реакции и распознавание цветов.