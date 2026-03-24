Нижегородские ученые создали приложение для оценки здоровья мозга

Специалисты из ННГУ добились патентования инновационного программного обеспечения, предназначенного для установления когнитивного возраста личности посредством применения искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Данное решение дает возможность определить темпы старения головного мозга, а также заблаговременно обнаружить начальные проявления нарушений когнитивных функций.
В основе программы лежит алгоритм машинного обучения Cognitive-Age-V. Для его обучения были использованы сведения, полученные от более чем 1.8 тысячи добровольцев в возрасте от 20 до 85 лет. Система объединяет результаты пяти экспресс-тестов, направленных на исследование таких аспектов, как память, концентрация внимания, способность к логическому рассуждению, скорость реакции и распознавание цветов.
Разработчики подчеркивают, что уровень точности данного алгоритма сопоставим с показателями методов, основанных на магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). В настоящее время ведется интеграция этой системы в клиническую практику.
Желающие могут пройти тесты для определения своего когнитивного возраста непосредственно на сайте вуза.
