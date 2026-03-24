В подмосковном Наро-Фоминске обновят отделение школы № 7

Дошкольное отделение средней школы № 7 в Наро-Фоминске Московской области капитально отремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети». Подрядчик уже завершает демонтажные работы и приступает к отделочным и общестроительным, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.
Объем работ достаточно большой, их предстоит провести на площади 921,3 кв. метров. Строители должны поменять фасад и кровлю, обновить все инженерные сети и сантехническое оборудование. Кроме того, в здании установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Внутренние помещения, включая пищеблок, также полностью отремонтируют. Все работы на объекте планируют завершить до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье к сентябрю отремонтируют Софринский образовательный комплекс. Сейчас на объекте трудятся 32 специалиста. Общая готовность корпуса составляет 10,2%, все работы выполняются в соответствии с современными стандартами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.