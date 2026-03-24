В Волжском к концу недели запустят дачные автобусы

Шесть дачных маршрутов запустят в Волжском в конце марта. С 1 апреля автобусы будут работать ежедневно.
С 28 марта волжских дачников, готовящихся к открытию нового сезона, будут ждать следующие автобусы:
— № 3 — Парк — Остров Зеленый — Дамба;
— № 11 (переходит с зимнего на летний график работы) — 32 микрорайон — поселок Краснооктябрьский — СНТ «Лилия»;
— № 15 — Парк — дачи ДОК;
— № 41 — 37-й микрорайон — СНТ «Взморье»;
— № 42 — 37-й микрорайон — СНТ «Цветущий сад»;
— № 51 — 37-й микрорайон — СНТ «Исток».
В Волгограде тем временем увеличивают количество рейсов речных трамвайчиков.
— Количество рейсов речного маршрута «Волгоград-Культбаза» возрастет с 16 до 34, — сообщили в администрации Волгограда. — С завтрашнего дня по средам, пятницам и воскресеньям теплоходы станут ходить не 4, а восемь раз. В субботу горожан будут перевозить по маршруту 10 раз.
