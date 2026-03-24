Медицинские студотряды из Прикамья приняли участие в международном форуме «Труд крут»

«В Российских студенческих отрядах (РСО) мы расширяем географию медицинских трудовых проектов. Вовлекаем в них студентов из дружественных стран и даем возможность получить первый опыт работы в системе здравоохранения, включая трудовые отряды подростков. Для отрасли это кадровый резерв, который поддерживает учреждения в периоды наибольшей сезонной нагрузки», — подчеркнула на форуме депутат Госдумы и руководитель РСО Юлия Дрожжина.
Она добавила, что медицинские студенческие отряды позволяют мотивировать молодых специалистов остаться в отрасли и работать в государственной системе здравоохранения.
На форуме присутствовали студенты трех учебных заведений Прикамья — представители медуниверситета, базовых медицинских колледжей Березников и Перми. Они приняли активное участие в мастер-классах и тренингах. Кроме того, они слушали лекции и побывали с визитом в Самарском медуниверситете, где пообщались с молодыми специалистами.
Еще одним важным событием форума в Самаре стал круглый стол, в котором приняли участие Юлия Дрожжина и представителей медучреждений из разных регионов страны. На нем, в частности, обсудили вопросы дальнейшего развития медицинских студотрядов в России.
На круглом столе начальник отдела формирования кадров министерства здравоохранения Прикамья Денис Ощепков рассказал о масштабном медицинском проекте «Парма», который в 2026 году будет реализовываться уже в четвертый раз в Пермском крае. На этот раз к нему собираются привлечь 300 студентов (в том числе учеников медицинских классов) со всей страны, а также из других государств (Беларуси, Кыргызстана, Армении, Абхазии). Они смогут поработать санитарами, медсестрами, лаборантами и фельдшерами в больницах и поликлиниках Перми и Березников как раз в сезон отпусков штатных сотрудников.
Фото: ФедералПресс / Ирина Ромашкина.