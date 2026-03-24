Медицинские студотряды из Прикамья приняли участие в международном форуме «Труд крут»

На круглом столе начальник отдела формирования кадров министерства здравоохранения Прикамья Денис Ощепков рассказал о масштабном медицинском проекте «Парма», который в 2026 году будет реализовываться уже в четвертый раз в Пермском крае. На этот раз к нему собираются привлечь 300 студентов (в том числе учеников медицинских классов) со всей страны, а также из других государств (Беларуси, Кыргызстана, Армении, Абхазии). Они смогут поработать санитарами, медсестрами, лаборантами и фельдшерами в больницах и поликлиниках Перми и Березников как раз в сезон отпусков штатных сотрудников.