Власти Охотска ввели лимиты на топливо из-за дефицита бензина

Источник: Комсомольская правда

На территории Охотского муниципального округа сложилась острая ситуация с наличием автомобильного топлива для населения. Из-за обильных снегопадов и введенного с 3 марта режима повышенной готовности расход бензина экстренными службами и техникой превысил расчетные объемы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как доложил глава округа Максим Климов, в навигационный период было завезено 500 тонн топлива при годовой потребности около 900 тонн. На сегодняшний день в резерве осталось порядка 130 тонн, которые предназначены для обеспечения социальных учреждений, школьных автобусов, скорой помощи и коммунальной техники. Для населения введены ограничения на отпуск топлива.

Губернатор Дмитрий Демешин раскритиковал систему планирования, отметив, что подобная ситуация возникает каждый год. «Мы с вами неправильно считаем потребность для людей», — заявил он, поручив главе района совместно с министерствами транспорта и энергетики проработать вопрос дополнительного завоза топлива. Первые танкеры с бензином ожидаются в Охотске в июне, с началом навигации. Губернатор также обратил внимание на проблему качества топлива, отметив, что после модернизации Комсомольского НПЗ вопрос будет решен.