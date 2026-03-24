Власти Охотска ввели лимиты на топливо из-за дефицита бензина.

Губернатор Дмитрий Демешин раскритиковал систему планирования, отметив, что подобная ситуация возникает каждый год. «Мы с вами неправильно считаем потребность для людей», — заявил он, поручив главе района совместно с министерствами транспорта и энергетики проработать вопрос дополнительного завоза топлива. Первые танкеры с бензином ожидаются в Охотске в июне, с началом навигации. Губернатор также обратил внимание на проблему качества топлива, отметив, что после модернизации Комсомольского НПЗ вопрос будет решен.