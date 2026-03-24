Демешин: в Хабаровском крае продолжат финансово поддерживать учителей

На прямой линии 24 марта к губернатору Дмитрию Демешину обратилась Вера Викторовна Сырова, учитель со стажем более 20 лет из школы села Хурба Комсомольского района. Она поблагодарила главу региона за повышение зарплат педагогам на 25% с начала 2026 года и отметила, что такое значительное увеличение произошло впервые на её памяти.
Губернатор подчеркнул важность работы учителей, которые воспитывают будущее поколение края. Он напомнил, что с января оклады педагогам подняли на 25%, однако реальная зарплата выросла в среднем на 16%, так как часть муниципалитетов не сразу внесла необходимые изменения в документы. Но в итоге все педагоги получили повышенную зарплату с перерасчётом за январь и февраль.
Дмитрий Демешин отметил, что повышение коснулось почти 19 тысяч работников образования по всему краю. При этом он поручил продолжить работу по поддержке педагогических кадров.
«Когда высвободятся дополнительные средства, поддержку направим именно на поддержку социальной сферы и учителей в том числе», — заявил глава края.
Он также поблагодарил Веру Викторовну за многолетний труд и принял приглашение посетить школу в селе Хурба при возможности. Глава региона подчеркнул, что учителя всегда будут в приоритете краевых властей.