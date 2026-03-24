В России при участии волгоградских медиков создали лекарство от мигрени

Над созданием лекарства трудились более десяти лет специалисты Волгоградского медицинского университета и Южного федерального университета. Их работа привела к созданию принципиально нового средства, которое целенаправленно воздействует на ключевой рецептор, запускающий мигренозный приступ. Это отличает его от уже существующих препаратов, которые помогают примерно 65−75% пациентов. Новая разработка расширяет терапевтические возможности, предлагая более широкий спектр действия.