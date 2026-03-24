В России при участии волгоградских медиков создали лекарство от мигрени

Новый препарат не только снимает боль, но и предотвращает инсульты, разжижает кровь и успокаивает.

Источник: Комсомольская правда

Ученые из России разработали уникальное средство, которое способно значительно улучшить жизнь людей, страдающих от мигрени. Этот препарат не просто облегчает сильные приступы, но и снижает вероятность серьезных осложнений, таких как инсульт, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Над созданием лекарства трудились более десяти лет специалисты Волгоградского медицинского университета и Южного федерального университета. Их работа привела к созданию принципиально нового средства, которое целенаправленно воздействует на ключевой рецептор, запускающий мигренозный приступ. Это отличает его от уже существующих препаратов, которые помогают примерно 65−75% пациентов. Новая разработка расширяет терапевтические возможности, предлагая более широкий спектр действия.

Помимо основного эффекта, препарат имеет и дополнительные преимущества. Он разжижает кровь, что помогает снизить риск образования тромбов, и оказывает заметное противотревожное действие.