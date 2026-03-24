В России при участии волгоградских медиков создали лекарство от мигрени

Ученые из России разработали уникальное средство, которое способно значительно улучшить жизнь людей, страдающих от мигрени. Этот препарат не просто облегчает сильные приступы, но и снижает вероятность серьезных осложнений, таких как инсульт, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Над созданием лекарства трудились более десяти лет специалисты Волгоградского медицинского университета и Южного федерального университета. Их работа привела к созданию принципиально нового средства, которое целенаправленно воздействует на ключевой рецептор, запускающий мигренозный приступ. Это отличает его от уже существующих препаратов, которые помогают примерно 65−75% пациентов. Новая разработка расширяет терапевтические возможности, предлагая более широкий спектр действия.
Помимо основного эффекта, препарат имеет и дополнительные преимущества. Он разжижает кровь, что помогает снизить риск образования тромбов, и оказывает заметное противотревожное действие.