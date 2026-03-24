Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как записать ребёнка в первый класс в Башкирии: инструкция для родителей

С 1 апреля начинается приём заявлений в первый класс.

Источник: Башинформ

В управлении образования Уфы рассказали, как записать ребёнка в школу в 2026 году.

Этапы приема.

  • Первый этап — с 1 апреля по 30 июня. Заявления принимают у детей, которые живут в районе, закреплённом за школой, а также у тех, кто имеет льготы. Документы по прописке принимают до 30 июня. После этого школа издаст приказ о зачислении. До 5 июля школы опубликуют информацию о свободных местах.
  • Второй этап — с 6 июля по 5 сентября. Подать заявление могут все желающие, даже если школа не закреплена за вашим районом. Зачисление идёт на свободные места в порядке очереди, поэтому дата подачи заявления имеет значение.

Как подать заявление.

Как узнать, к какой школе вы относитесь?

За каждой школой закреплены определенные дома и улицы. По Уфе список закрепленных территорий можно найти на сайте администрации города или по ссылке.

Какие нужны документы для зачисления?

  • паспорт родителя или законного представителя
  • свидетельство о рождении ребёнка
  • документ о регистрации ребёнка по месту жительства или справка о приеме документов для оформления регистрации (если вы подаете по прописке)
  • справка с места работы (если есть право внеочередного или первоочередного приема)
  • заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно понадобятся документы, подтверждающие родство и право ребенка на пребывание в России. Все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом.

Кроме того, с апреля прошлого года для иностранных детей при приеме в школу обязательно тестирование на знание русского языка. Для первоклассников оно проходит в устной форме. Без подтверждения уровня владения языком ребенка не примут в школу.

Ранее сообщалось, что к 1 августа в Уфе обновят рекордное количество школ.