Как записать ребёнка в первый класс в Башкирии: инструкция для родителей

В управлении образования Уфы рассказали, как записать ребёнка в школу в 2026 году.
Этапы приема.
- Первый этап — с 1 апреля по 30 июня. Заявления принимают у детей, которые живут в районе, закреплённом за школой, а также у тех, кто имеет льготы. Документы по прописке принимают до 30 июня. После этого школа издаст приказ о зачислении. До 5 июля школы опубликуют информацию о свободных местах.
- Второй этап — с 6 июля по 5 сентября. Подать заявление могут все желающие, даже если школа не закреплена за вашим районом. Зачисление идёт на свободные места в порядке очереди, поэтому дата подачи заявления имеет значение.
Как подать заявление.
- через портал «Госуслуги» (федеральный или региональный)
- через сервис электронной очереди для школ Башкортостана лично в школе.
Как узнать, к какой школе вы относитесь?
За каждой школой закреплены определенные дома и улицы. По Уфе список закрепленных территорий можно найти на сайте администрации города или по ссылке.
Какие нужны документы для зачисления?
- паспорт родителя или законного представителя
- свидетельство о рождении ребёнка
- документ о регистрации ребёнка по месту жительства или справка о приеме документов для оформления регистрации (если вы подаете по прописке)
- справка с места работы (если есть право внеочередного или первоочередного приема)
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно понадобятся документы, подтверждающие родство и право ребенка на пребывание в России. Все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом.
Кроме того, с апреля прошлого года для иностранных детей при приеме в школу обязательно тестирование на знание русского языка. Для первоклассников оно проходит в устной форме. Без подтверждения уровня владения языком ребенка не примут в школу.
