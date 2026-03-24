Петербуржцам назвали четыре точки, где готовят опасную шаверму

В Петербурге проверили несколько точек по продаже шавермы. Нарушения нашли в четырех заведениях. Владельцам объявили предостережения, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Поводом для проверки стали жалобы от петербургской организации «Общественный контроль». Специалисты ведомства изучили данные в системе «Меркурий», где отслеживают продукцию животного происхождения. Выяснилось, что в двух точках на 2-м Муринском проспекте — «Shaverma» и «Вкусная и сочная» — не оформляют ветеринарные сопроводительные документы.
— В «Shaverma» документы не делают совсем, а «Вкусная и сочная» вообще не зарегистрирована в системе, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Такие же нарушения нашли в «Шаверма Хаус» на проспекте Маршака и в «Шаверлэнд» в Парголово. Всем владельцам объявили предостережения, а их деятельность поставили на контроль.