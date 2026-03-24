РИА Новости: Митволь после освобождения хочет остаться в России

Уголовное дело в отношении экс-замглавы Росприроднадзора Митволя возбудили еще в 2022 году. 10 июня 2022-го его арестовали при попытке вылететь в Дубай в аэропорту Внуково, а в 2023-м бывшего чиновника приговорили к 4,5 года колонии. Митволя обвинили в хищении 975 млн рублей при проектировании метрополитена Красноярска. Следствие установило, что основной исполнитель строительства — АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», совет директоров которого возглавлял экс-замглавы Росприроднадзора, — получил деньги из бюджета, однако не выполнил необходимые работы и сдал устаревшую проектную документацию.