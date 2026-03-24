Самолеты начнут летать из Самары в Геленджик с 29 апреля

Самарцы снова смогут летать на прямых авиарейсах на отдых в Геленджик.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре снова запускается прямое авиасообщение с популярным черноморским курортом — Геленджиком. Самолеты начнут летать между городами с 29 апреля. Об этом сообщает авиакомпания Red Wings.

«Уже открыты продажи на прямые рейсы в Геленджик из Самары. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании и в мобильном приложении», — рассказали в пресс-службе.

Рейсы будут выполняться на российских самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Самары предусмотрены каждую среду в 08:20 и воскресенье в 06:55. Новый маршрут позволит добраться до побережья Черного моря всего за несколько часов без пересадки.

Напомним, с 18 июля 2025 года после долгого перерыва аэропорт Геленджика снова начал принимать самолеты. Однако рейсы из Самары до этого не возобновлялись.