Лесопожарный центр Красноярского края получил новую технику

Автопарк лесопожарного центра Красноярского края пополнился новой спецтехникой. Два автомобиля УАЗ и две моторные лодки закупили по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном минлесхозе.
Один УАЗ направят в Енисейское авиаотделение, другой — в Ужурскую лесопожарную станцию. Лодки распределили в Енисейскую и Борскую станции. Технику будут использовать для патрулирования лесов по наземным и водным маршрутам, а также для доставки людей и средств к местам тушения пожаров.
Весь транспорт оснащен спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение техники и контролировать выполнение задач. После открытия пожароопасного сезона машины и лодки начнут активно задействовать в работе.
«Продолжаем оснащать подразделения надежной техникой. Этой весной ожидаем еще семь грузовых автомобилей. Также расширяем сеть видеомониторинга: добавим 11 камер, всего их станет 181. Поступят 34 беспилотника. Это серьезное подспорье в борьбе с огнем», — отметил директор краевого лесопожарного центра Виталий Простакишин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.