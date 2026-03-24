В Красноярске открылась учебно-тренировочная квартира для людей с ОВЗ

Учебно-тренировочную квартиру для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья открыли по нацпроекту «Семья» в Красноярске. Для этого в одном из помещений Центра семьи «Октябрьский» провели капитальный ремонт, сообщили в Министерстве социальной политики Красноярского края.
Квартира-тренажер представляет собой модель жилого помещения: прихожая, кухня, столовая, гардеробная, зона отдыха и досуга, спальни, санитарно-гигиеническая комната, хозяйственная комната. Мебель, бытовые приборы, посуда — все приспособлено для того, чтобы научить особенных подростков элементарным бытовым навыкам и помочь им стать самостоятельнее.
«В настоящее время в рамках нацпроекта “Семья” на территории края действуют 12 тренировочных квартир, а отдельные учебные модули и оборудование есть в 26 учреждениях социального обслуживания. Основная цель данной реабилитационной работы — сформировать и закрепить у молодых инвалидов навыки, которые позволят им быть максимально самостоятельными, повысить качество их жизни», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Реабилитационный курс составляет два месяца. За это время под руководством инструктора по труду молодые люди не только учатся готовить, наводить порядок, гладить и стирать, но и планировать свой бюджет и досуг, совершать покупки в магазинах, пользоваться общественным транспортом. Планируется, что в течение года специализированное обучение пройдут до 50 человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.