Ноготочки в тренде: На юге России обсуждают новый национальный стандарт маникюра

С 30 апреля в России вступает в силу национальный стандарт услуг ногтевого сервиса (ГОСТ Р 72319−2025). Документ впервые детально прописывает, как именно должны проходить процедуры маникюра и педикюра, сколько они должны длиться и какие материалы использовать. Но станет ли это революцией в бьюти-индустрии или останется просто методичкой для добросовестных?
Новый ГОСТ регламентирует буквально все: от мытья рук до финального масла на кутикулу. Маникюр теперь официально состоит из десяти этапов. Педикюр должен проводиться без нарушения кожного покрова — обрезные техники с лезвиями уходят в прошлое, им на смену приходят размягчители. Прописана даже правильная архитектура ногтя, чтобы гель не отслаивался и не травмировал ногтевое ложе.
Особое внимание — материалам. Стандарт рекомендует использовать только проверенные системы, исключающие химические ожоги. По сути, это попытка вытеснить с рынка дешевое сырье сомнительного происхождения. Время процедур тоже зафиксировали: обрезной маникюр — 45 — 60 минут; аппаратный — 40 — 70 минут; наращивание — до 2,5 часа; покрытие гель-лаком — 15 — 25 минут; педикюр — час-полтора.
Формально стандарт добровольный — лицензий никто отбирать не будет, но есть нюанс. Как пояснила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас, в случае конфликта между клиентом и салоном стороны могут ссылаться на ГОСТ как на описание лучшей профессиональной практики. То есть если мастер сделал маникюр за 20 минут там, где положено 45, и клиент остался с травмированными ногтями — у пострадавшего появляется весомый аргумент.
«Рекомендую предпринимателям разумно воспринимать ГОСТ как методическую основу работы, даже если он и не является обязательным законом», — подчеркивает Гелас.
Участники рынка встретили нововведения неоднозначно. С одной стороны, многие работают по этим правилам и без всяких ГОСТов. С другой — документ вскрывает давние проблемы индустрии.
Ольга Бугаева, владелица маникюрного салона в Ростове-на-Дону, считает, что стандарт станет фильтром для недобросовестных коллег:
«Кроме времени оказания услуг не вижу никаких ограничений. Для собственников это сигнал внимательнее выбирать материалы. Может, перестанут закупать дешевое китайское сырье и прикрывать его красивой обстановкой салона. Качественный материал — быстрая работа и меньше травмированных ногтей».
По ее мнению, ГОСТ заставит серьезнее относиться и к подбору мастеров. Базовое образование не должно сводиться к двухдневным курсам, а обрезной педикюр и вовсе стоит отдать медикам.
«Нарушение кожного покрова должно происходить в медицинских клиниках с участием врачей, а не педикюрш с онлайн-курсами», — категорична Бугаева.
Владелица другого салона Анна Филатова видит в ГОСТе скорее маркетинговый инструмент, чем реальное регулирование:
«В основном мастера и так работают по таким стандартам. Это можно использовать как маркетинговый ход. Просто есть начинающие, они работают медленнее — что ж, им теперь не работать?».
Она обращает внимание на другой тренд: люди стали экономить. Сейчас в моде «голые ногти» — покрытие снимают, а чек падает. Японский маникюр и прочие «плюшки» немного вытягивают выручку, но былого размаха уже нет.
Несмотря на обилие салонов (в одной Ростовской области их больше 13 тысяч, а занято в сфере 47 тысяч специалистов), качество услуг остается лотереей. Онлайн-курсы за выходные, дешевые материалы, отсутствие контроля — все это привычная реальность для многих клиентов, которые потом лечат ногти месяцами.
Новый ГОСТ не запрещает работать начинающим мастерам и не обязывает всех иметь медицинское образование. Но он создает ориентир: вот как должно быть, если вы хотите делать хорошо.
Стандарт вступает в силу 30 апреля. Для одних он станет поводом поднять цены, ссылаясь на «работу по ГОСТу». Для других — возможностью навести порядок в закупках и обучении персонала. Для третьих — просто останется незамеченным документом. Но главное — у клиентов наконец появился официальный эталон, с которым можно сверять качество услуги. И если после маникюра болят пальцы, а гель отслоился на второй день, теперь есть на что сослаться.