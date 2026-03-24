Ноготочки в тренде: На юге России обсуждают новый национальный стандарт маникюра

Формально стандарт добровольный — лицензий никто отбирать не будет, но есть нюанс. Как пояснила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас, в случае конфликта между клиентом и салоном стороны могут ссылаться на ГОСТ как на описание лучшей профессиональной практики. То есть если мастер сделал маникюр за 20 минут там, где положено 45, и клиент остался с травмированными ногтями — у пострадавшего появляется весомый аргумент.