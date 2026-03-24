«Давайте оставим это женщине»: в Госдуме поставили точку в споре об абортах

Женщина сама должна решать, сохранять ей беременность или нет. Такое мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал во время пленарного заседания нижней палаты парламента во вторник, 24 марта.
«Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход», — призвал народный избранник.
Вместо запретов Володин призвал депутатов сосредоточиться на создании условий, при которых женщина захочет принять решение в пользу рождения ребёнка. Он напомнил, что именно ей предстоит рожать, воспитывать ребёнка и нести основную ответственность:
Оказывать давление, подключать кого-то. Послушайте, кто будет рожать, кто будет воспитывать, кто будет грудью кормить? Женщина. Ну и пусть она решение примет, исходя из той ситуации, какая у нее сложилась".
Спикер также обратил внимание парламентариев на то, что инициативы, которые вызывают широкий общественный резонанс, нужно сначала обсуждать и детально прорабатывать.
В России впервые назначили штраф за склонение к аборту. Его получил житель Саранска, чья возлюбленная забеременела двойней и услышала неприемлемое для себя предложение.