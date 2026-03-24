Реконструкцию аэродрома в Охотске завершат в 2027 году.

Жители Охотского муниципального округа получили от губернатора четкие сроки завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы местного аэродрома. Работы планируется завершить в 2027 году. Об этом Дмитрий Демешин заявил в ходе прямой линии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Глава региона сообщил, что в федеральном бюджете на эти цели уже заложено почти 3 млрд рублей. В настоящее время ведется корректировка проектной документации. Необходимость доработки возникла в связи с планами использовать на маршрутах новые самолеты Ил-114−300, что требует соответствия параметров взлетно-посадочной полосы.
Министр транспорта края Константин Красов уточнил, что конкурсные процедуры планируется провести во втором квартале 2026 года. Строительство объекта, по предварительным оценкам, займет два года. Губернатор, однако, потребовал ускориться, поставив задачу завершить работы уже в 2027 году.