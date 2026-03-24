Банк вызвал милицию из-за белоруса с купюрами 100 и 500 рублей

Милиция задержала 31-летнего белоруса и его 41-летнюю знакомую, деньги которых в банке посчитали подозрительными. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
В Минске работник банка вызвал милицию после проверки поступивших денежных купюр. Специалисту не понравились три денежных билета Нацбанка. А проверка показала, что расчеты этими купюрами выполняли уроженец Борисова со своей знакомой минчанкой. Также фигуранты неоднократно рассчитывались за товары в продуктовом магазине банкнотами по 100 рублей.
Дома у борисовчанина и его знакомой нашли фальшивые купюры 500 рублей. Фото: ГКСЭ.
При личном обыске у них дома в Минске и Борисове нашли и изъяли еще 11 купюр по 500 белорусских рублей.
Судебная техническая экспертиза показала, что все изъятые купюры были изготовлены способом струйной печати.
Возбуждено уголовное дело.
Еще милиция Минска задержала четырех иностранцев, которым грозит по 15 лет тюрьмы.
Между тем власти сказали о новой дороге под Минском, чтобы снизить нагрузку на МКАД.