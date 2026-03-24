Reuters: Китай готовится к подводной войне с США

Как пояснили агентству военно-морские эксперты, это дает Пекину детальную картину морской обстановки для ведения подводной войны против США и их союзников. Агентство приводит в пример китайское исследовательское судно Dong Fang Hong 3, которое в 2024—2025 годах плавало в морях вблизи Тайваня и военной базы США на острове Гуам, а также вокруг стратегических участков Индийского океана. В 2024 году судно тестировало мощные океанографические датчики, которые могут идентифицировать подводные объекты вблизи Японии. А в марте 2025 года оно пересекло воды между Шри-Ланкой и Индонезией, перекрыв подходы к Малаккскому проливу, важнейшему узлу морской торговли.
Эксперты по военно-морским операциям и представители ВМС США говорят, что глубоководные данные, собираемых Dong Fang Hong 3, позволят Китаю более эффективного использовать подлодки для «охоты» на своих противников.
Как уточняет агентство, усилия Китая по обследованию морского дна сосредоточены на важных в военном отношении водах вокруг Филиппин, вблизи Гуама и Гавайских островов, а также вблизи военных объектов США на атолле Уэйк в северной части Тихого океана.
Китайцы исследовали подводный хребет к северу от военно-морской базы в Папуа — Новой Гвинее, к которой США недавно получили доступ, и провели разведку вокруг острова Рождества — австралийской территории на маршруте между Южно-Китайским морем и жизненно важной базой австралийских подводных лодок.
Кроме того, Китай тщательно картографирует морские воды от японских островов на севере через Тайвань и далее к Борнео на юге — эта цепь образует естественный барьер между прибрежными морями Китая и Тихим океаном.
Масштаб того, что делают китайцы, совершенно ясно указывает, что они намерены создать в открытом море экспедиционный военно-морской потенциал, который будет основан на операциях с подводными лодками.
Райан Мартинсон, специалист по китайской морской стратегии в Военно-морском колледже США, подчеркивает, что военно-морской флот США десятилетиями пользовался асимметричным преимуществом в знании «океанского боевого пространства», но теперь Китай может свести это преимущество на нет.