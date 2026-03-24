Reuters: Китай готовится к подводной войне с США

Как пояснили агентству военно-морские эксперты, это дает Пекину детальную картину морской обстановки для ведения подводной войны против США и их союзников. Агентство приводит в пример китайское исследовательское судно Dong Fang Hong 3, которое в 2024—2025 годах плавало в морях вблизи Тайваня и военной базы США на острове Гуам, а также вокруг стратегических участков Индийского океана. В 2024 году судно тестировало мощные океанографические датчики, которые могут идентифицировать подводные объекты вблизи Японии. А в марте 2025 года оно пересекло воды между Шри-Ланкой и Индонезией, перекрыв подходы к Малаккскому проливу, важнейшему узлу морской торговли.