В столичном районе Очаково-Матвеевское возведут новостройку на 369 квартир

Жилой дом на 369 квартир построят в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Высокие темпы возведения жилой недвижимости соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В районе Очаково-Матвеевское начинается строительство нового трехсекционного жилого комплекса площадью почти 37 тыс. кв. м по адресу: 1-й Очаковский переулок, земельный участок 4А. В доме будет 369 квартир жилой площадью около 24 тыс. “квадратов”», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Овчинский уточнил, что шесть квартир будут адаптированы для комфортного проживания маломобильных граждан. Прилегающую к дому территорию обустроят с соблюдением принципов безбарьерной среды: все входы в подъезды и вестибюли расположат вровень с пешеходными дорожками — без порогов, ступенек и иных преград.
Во дворе жилого комплекса благоустроят уютную зону для отдыха и развлечений. На безопасном резиновом покрытии разместят игровой городок для детей, площадку для занятий спортом и зону для релаксации. Также проектом предусмотрена подземная автопарковка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.