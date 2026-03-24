Сергей Верещагин обсудил с Общественной палатой Красноярска улучшение городской среды

Глава города Сергей Верещагин провел рабочую встречу с Общественной палатой Красноярска. Общественники рассказали об итогах своей деятельности за минувший год и представили ряд инициатив, касающихся важных направлений развития краевого центра. Среди предложенных мер фигурирует распространение уже существующего опыта публичного оценивания работы управляющих компаний и товариществ собственников жилья. А также внесение изменений в нормы благоустройства, касающиеся усиления контроля над внешним видом объектов инфраструктуры, коммунального хозяйства и ограждений. Были также рассмотрены вопросы обеспечения комфортной городской инфраструктуры для маломобильных граждан, организации спортивно-массовых мероприятий для ребят с ограниченными возможностями здоровья и общегородских состязаний для всех красноярцев. Отдельное внимание уделили обсуждению поддержки семей участников СВО. Отдельно обсудили вопрос повышения эффективности сотрудничества между Общественной палатой и городской администрацией, а также перспективу открытия общественной приемной в Красноярске. Работа с обращениями жителей — ключевой приоритет, на него ориентирую все наши службы. Важно, чтобы Общественная палата также помогала выстраивать диалог с жителями большого Красноярска. У горожан много идей и инициатив. И наша активная общественность вполне может стать проводником тех предложений, которые имеют потенциал быть востребованными и реализованными в интересах главных адресатов — жителей города. Нужно встречаться, обсуждать их. Такие проекты мы готовы поддерживать и искать ресурсы для их воплощения в жизнь, — сказал Сергей Верещагин. Напомним, Общественная палата Красноярска была создана в 2015 году. Ее состав определяется частично назначениями от главы города и Городского совета депутатов, а также через конкурсный отбор. Нынешний состав палаты будет действовать до конца 2027 года и насчитывает 21 человека.