Пермское предприятие наградят Почетной грамотой города

В 2026 году, который объявлен в Прикамье губернатором Дмитрием Махониным Годом промышленности, депутаты Пермской городской Думы отмечают заслуги ведущих промышленных предприятий. На пленарном заседании Думы было принято решение наградить Почетной грамотой города Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию (ПНППК). Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что компания вносит значительный вклад в развитие городской среды.
— Это, безусловно, одно из ведущих предприятий Перми и края, многолетний лидер в своей отрасли. Важно, что компания чувствует себя частью города, активно вовлечена в общественную жизнь, реализует благотворительные, социальные проекты, — подчеркнул Дмитрий Малютин.
Напомним, ПНППК занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. Компания имеет развитую научную и исследовательскую базу для производства различного типа оптических волокон и является единственным в России производителем особо чистого кварца — сырья для вытяжки оптоволокна.