Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временный пассажирский переход на Большом Уссурийском планируют открыть до конца 2026 года

Временный пассажирский переход на Большом Уссурийском планируют открыть до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о планах открытия временного пассажирского пункта пропуска на остров Большой Уссурийский уже в конце 2026 года. Это позволит начать туристический обмен с Китаем до завершения строительства капитального грузопассажирского терминала, которое намечено на 2028 год. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Отвечая на вопрос журналистов о сроках реализации проекта, глава региона подчеркнул, что объект находится под особым вниманием руководства страны. Строительство международного пункта пропуска ведется в сжатые сроки. Однако, поскольку объект является грузопассажирским, принято решение ускорить запуск пассажирского направления.

«По большому счёту, пассажиров, то есть туристов, мы можем и раньше начать пропускать. Временный пассажирский переход мы сейчас обсуждаем с Министерством транспорта, чтобы открыть в конце уже этого года», — заявил Дмитрий Демешин. Он добавил, что к этому моменту необходимо завершить строительство подъездной дороги. Полноценный современный терминал будет введен в эксплуатацию в 2028 году.