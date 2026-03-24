Временный пассажирский переход на Большом Уссурийском планируют открыть до конца 2026 года.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о планах открытия временного пассажирского пункта пропуска на остров Большой Уссурийский уже в конце 2026 года. Это позволит начать туристический обмен с Китаем до завершения строительства капитального грузопассажирского терминала, которое намечено на 2028 год. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Отвечая на вопрос журналистов о сроках реализации проекта, глава региона подчеркнул, что объект находится под особым вниманием руководства страны. Строительство международного пункта пропуска ведется в сжатые сроки. Однако, поскольку объект является грузопассажирским, принято решение ускорить запуск пассажирского направления.
«По большому счёту, пассажиров, то есть туристов, мы можем и раньше начать пропускать. Временный пассажирский переход мы сейчас обсуждаем с Министерством транспорта, чтобы открыть в конце уже этого года», — заявил Дмитрий Демешин. Он добавил, что к этому моменту необходимо завершить строительство подъездной дороги. Полноценный современный терминал будет введен в эксплуатацию в 2028 году.