Жителю Прикамья вынесли приговор за обман соседки и избиение целой семьи

Кизеловский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признанному виновным в мошенничестве и нанесении побоев, сообщили в ГУ МВД Росси по Пермскому краю.
В июле 2025 года 36-летний мужчина во дворе встретил 79-летнюю соседку. Пенсионерка попросила помочь сделать безналичный перевод знакомому, пообещав расплатиться наличными. Зная, что женщина плохо разбирается в современных технологиях, кизеловец решил обмануть её. Вместе с сообщником он имитировал перевод: приятель якобы совершил операцию на своём телефоне. Поверив в успех, пенсионерка заплатила им 10 тысяч рублей. Деньги мошенники потратили на свои нужды.
На следующий день мужчина, находясь в гостях у знакомых, спровоцировал конфликт и напал на членов семьи. Он ударил женщину по уху, затем коленом в нос — её супруга. Когда их несовершеннолетняя дочь попыталась заступиться за мать, злоумышленник схватил её за волосы. Хозяева выпроводили гостя из квартиры, но он снова напал на женщину, ударив её по лицу.
Мужчину признали виновным по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» и трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 116.1 «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия».
Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его сообщника по мошенничеству выделено в отдельное производство.