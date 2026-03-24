Компания из Челябинска завоевала бронзу на конкурсе качества воды

Национальная водная компания «Ниагара» из Челябинска заняла третье место в российском ежегодном конкурсе качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА — Главная вода России», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области. Производство качественной пищевой продукции соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Заседание экспертного жюри конкурса состоялось в Москве на площадке Российского биотехнологического университета. Эксперты продегустировали 157 образцов воды и безалкогольной продукции, которые представили на конкурс 60 российских компаний. Победителями конкурса признаны 59 образцов, пяти из них присуждены высшие награды. Продукция «Ниагары» завоевала бронзу в категории «Вода минеральная негазированная».
Награждение победителей конкурса состоится 15 апреля в рамках Международной выставки оборудования, ингредиентов и упаковки для производства напитков Bevitec в Москве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.