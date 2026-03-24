Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Флагманский проект»: Беспрозванных хочет за пять лет создать общественное пространство на месте Дома Советов

На территории собираются разместить филиал центра «Россия».

Губернатор Алексей Беспрозванных хочет за пять лет создать общественное пространство на месте снесённого Дома Советов в Калининграде. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В рамках программы «Калининград — 80−85» мы хотим сделать флагманским проект формирования современного общественного пространства (это Центральная площадь, где раньше был Дом Советов) и выйти с инициативой расположить там филиал Национального центра «Россия». Для нас это имеет и стратегическое значение. На Дальнем Востоке — восточные ворота в Россию, а в Калининграде — западные, — цитируют губернатора на сайте президента России.

Ранее Беспрозванных говорил о планах запустить пятилетку благоустройства в районах области, которую назвали программой «Калининград — 80−85». Он просил глав муниципалитетов и депутатов отработать вопрос с жителями и предоставить свои предложения.

В январе губернатор уже рассказывал об идее сделать парк и разместить на территории снесённого Дома Советов национальный центр «Россия». Алексей Беспрозванных также озвучивал план соединить новое общественное пространство мостом с островом Канта. Концепцию благоустройства обещали представить в июле.

Национальный центр «Россия» открыли в 2024 году в Москве. Там работают интерактивные экспозиции об успехах страны в науке, культуре, технологиях, экологии и образовании. Филиалы центра также располагаются во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске.

К сносу 21-этажного Дома Советов в Калининграде приступили в мае 2023 года. Первый этап демонтажа здания по контракту с Корпорацией развития провела компания «Техноресурс». Подрядчик получил 128 миллионов рублей.

Проект демонтажа Дома Советов в Калининграде разделили на три этапа. Первый завершили в сентябре 2024 года. На втором этапе должны демонтировать фундаменты Дома Советов, на третьем — фонтаны и прочие объекты на территории.