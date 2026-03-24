«Флагманский проект»: Беспрозванных хочет за пять лет создать общественное пространство на месте Дома Советов

Губернатор Алексей Беспрозванных хочет за пять лет создать общественное пространство на месте снесённого Дома Советов в Калининграде. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В рамках программы «Калининград — 80−85» мы хотим сделать флагманским проект формирования современного общественного пространства (это Центральная площадь, где раньше был Дом Советов) и выйти с инициативой расположить там филиал Национального центра «Россия». Для нас это имеет и стратегическое значение. На Дальнем Востоке — восточные ворота в Россию, а в Калининграде — западные, — цитируют губернатора на сайте президента России.
Ранее Беспрозванных говорил о планах запустить пятилетку благоустройства в районах области, которую назвали программой «Калининград — 80−85». Он просил глав муниципалитетов и депутатов отработать вопрос с жителями и предоставить свои предложения.
В январе губернатор уже рассказывал об идее сделать парк и разместить на территории снесённого Дома Советов национальный центр «Россия». Алексей Беспрозванных также озвучивал план соединить новое общественное пространство мостом с островом Канта. Концепцию благоустройства обещали представить в июле.
Национальный центр «Россия» открыли в 2024 году в Москве. Там работают интерактивные экспозиции об успехах страны в науке, культуре, технологиях, экологии и образовании. Филиалы центра также располагаются во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске.
К сносу 21-этажного Дома Советов в Калининграде приступили в мае 2023 года. Первый этап демонтажа здания по контракту с Корпорацией развития провела компания «Техноресурс». Подрядчик получил 128 миллионов рублей.
Проект демонтажа Дома Советов в Калининграде разделили на три этапа. Первый завершили в сентябре 2024 года. На втором этапе должны демонтировать фундаменты Дома Советов, на третьем — фонтаны и прочие объекты на территории.